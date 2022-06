Nike kondigt volledig vertrek uit Rusland aan

De Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike trekt zich volledig terug uit Rusland, meldt het bedrijf in een verklaring aan persbureau Reuters. In maart besloot Nike al zijn eigen winkels in het land tijdelijk te sluiten vanwege de Russische inval in Oekraïne.

“Nike heeft besloten de Russische markt te verlaten. Het volledig steunen van onze werknemers heeft nu onze prioriteit, terwijl we de komende maanden onze activiteiten verantwoord afschalen”, luidt de verklaring van het sportmerk.

Na de sluiting van de eigen winkels van Nike in Rusland waren nog steeds sportschoenen en -kledingstukken van het merk verkrijgbaar in Rusland. Dat kwam volgens Nike door onafhankelijke winkeliers die de artikelen nog verkochten.

Russische media meldden vorige maand dat Nike zijn contract met de grootste franchisenemer in Rusland niet meer had verlengd. Het gaat om Inventive Retail Group, dat 37 Nike-winkels uitbaat in Rusland.