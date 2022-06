Olieprijzen verder omlaag door recessievrees

De olieprijzen gingen donderdag verder omlaag door de vrees voor een economische recessie die de vraag naar olie kan ondermijnen. De prijs van een vat Amerikaanse olie (West Texas Intermediate) staat nu op het laagste niveau in ongeveer zes weken.

WTI werd donderdagochtend in Singapore 1,7 procent goedkoper op meer dan 104 dollar per vat (van 159 liter). Brentolie daalde 1,4 procent tot iets meer dan 110 dollar per vat. Eerder deze maand stegen de olieprijzen nog tot boven de 120 dollar per vat, gestuwd door de sterke vraag en het krappe aanbod op de oliemarkt, mede vanwege verstoringen van Russische leveringen door de oorlog in Oekraïne. Economen van bijvoorbeeld zakenbank Goldman Sachs hadden toen verwacht dat de prijs nog wel zou kunnen stijgen tot 140 dollar per vat.

Maar die opmars van de olieprijzen is nu dus voorlopig ten einde gekomen. Vooral de sterke renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve van vorige week tegen de hoge inflatie heeft flinke druk gezet op de prijs omdat de vrees bestaat dat de Amerikaanse economie in een recessie kan belanden, met dus een zwakkere vraag naar brandstof in ’s werelds grootste economie. Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde woensdag nog dat een recessie in de Verenigde Staten mogelijk is.

De Nederlandse benzineprijs gaat heel licht omlaag op donderdag. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,486 euro. Dat was 2,492 euro op woensdag. Eerder deze maand werd een recordprijs aangetikt van 2,504 euro per liter. De adviesprijs van diesel is donderdag onveranderd op 2,318 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.