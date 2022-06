Overname kleertjes.com zorgt voor groei bij Wehkamp

Webwinkel Wehkamp profiteert volop van de eerdere overname van kinderwebwinkel kleertjes.com. Het Zwolse bedrijf zag de omzet in het afgelopen boekjaar, dat liep tot 3 april, met dik 7 procent stijgen. Die stijging was volgens het bedrijf volledig te danken aan de eerdere acquisitie. Volgens Wehkamp ligt de integratie van het onderdeel ook volledig op schema. Verder kampte het bedrijf met hogere kosten, ook door de krapte op de arbeidsmarkt.

Wehkamp sloot het boekjaar af met een omzet van bijna 783 miljoen euro. Als de prestatie van kleertjes.com buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een omzet die nagenoeg gelijk is aan een jaar eerder. Volgens Wehkamp moet niet worden vergeten dat het bedrijf destijds volop profiteerde van de onlineshopdrift bij consumenten als gevolg van de coronapandemie en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zoals winkelsluitingen. Het bedrijf is daarmee naar eigen zeggen in staat geweest de sterke prestatie van toen te evenaren.

Het bedrijfsresultaat van Wehkamp daalde naar 48,8 miljoen euro van 59,3 miljoen euro een jaar eerder. De krapte op de arbeidsmarkt zadelt Wehkamp onder andere op met hogere kosten in het magazijn. Daarnaast zette Wehkamp consumentenfinancieringsonderdeel Tinka op eigen benen, wat ook voor een daling van het resultaat zorgde. Verder wijst Wehkamp op de extra handelsweek een jaar eerder die het resultaat over het afgelopen boekjaar drukte.

Topman Graham Harris van Wehkamp maakte verder bekend dit jaar een speciale webshop voor mannen te lanceren. Verder sluit hij verdere overnames niet uit. Hij rept daarbij van een “winstgevende groeistrategie” die zal worden doorgetrokken.