Rotterdam tot eind augustus vol, geen ruimte voor extra vluchten

Rotterdam The Hague Airport heeft de laatste vrije plekken in het zomerschema ingevuld. Dat betekent dat er tot eind augustus geen ruimte meer is om extra vluchten over te nemen van het te drukke Schiphol. De laatste plekken gingen voor het grootste gedeelte naar TUI fly. Corendon had al eerder vluchten verplaatst naar Rotterdam.

De interesse voor de overgebleven slots op de luchthaven van Rotterdam was groot. Een woordvoerder zegt dat de laatste plekken wel twee keer hadden kunnen worden gevuld. Welke maatschappijen er nog meer aanspraak wilden maken op de slots wil hij niet zeggen. Het ging ook om bedrijven die nu nog niet vliegen op Rotterdam.

Reisorganisatie Corendon maakte vorige week bekend 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam te verplaatsen. Daarna waren er nog twee of drie plekken per dag beschikbaar. Reisorganisatie TUI liet eerder op de dag weten dat vakantiegangers die een vlucht hebben geboekt met TUI fly gewoon op reis kunnen. Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moest ook TUI het aantal reizigers op Schiphol terugbrengen.

Eindhoven Airport liet eerder deze week weten mede vanwege het eigen al volle vluchtschema in juli waarschijnlijk helemaal geen plek meer te hebben voor extra vluchten. In augustus ging het maandag om één of hooguit enkele vluchten per dag. Op Maastricht Aachen Airport en Groningen Eelde Airport was er meer ruimte.