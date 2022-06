Sunweb voert alle vakanties tussen 7 juli en 14 augustus uit

Reisorganisatie Sunweb zal alle vakanties die voor 7 juli tot en met 14 augustus op de planning staan volgens planning uitvoeren. Volgens het concern zal een klein deel van de vakantiegangers, circa 1 procent van het totaal, wel iets gaan merken van de aanpassingen die moeten worden gedaan. Maar dan gaat het om het vervroegen of verlaten van de vakantie met een dag.

Verder is het mogelijk dat reizigers die via Sunweb reizen, of met andere merken van het concern zoals Eliza was here, GOGO en Primavera, vanaf een andere luchthaven vliegen. “We hebben ons uiterste best gedaan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan onze klanten en ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat we alle vakanties die geboekt zijn voor de periode 7 juli tot en met 14 augustus kunnen uitvoeren”, aldus topman Mattijs ten Brink van Sunweb.

Volgens hem zijn de vakanties die nu worden aangeboden op de verschillende websites bovendien actueel, ook met vertrek via Schiphol. “Die kunnen dan ook veilig door onze klanten worden geboekt. Mocht de situatie op een later moment weer veranderen zorgen wij net als nu voor een goed en volwaardig alternatief”, belooft Ten Brink.

Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moest Sunweb puzzelen om de gevraagde reductie van het aantal reizigers op Schiphol voor elkaar te krijgen. Sunweb maakt bij vliegvakanties gebruik van de diensten van Transavia. Halverwege de maand juli wordt er meer bekendgemaakt over het aantal Transavia-vluchten dat er tussen half en eind augustus mag worden uitgevoerd vanaf Schiphol. Sunweb benadrukt dat het ook reizen aanbiedt vanaf andere luchthavens in Nederland, Belgiƫ en Duitsland.