TenneT zoekt in zuiden naar bedrijven die net willen ontlasten

TenneT is in Noord-Brabant en Limburg op zoek naar bedrijven die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten. Zo wil de netbeheerder ruimte creëren voor nieuwe partijen. Volgens TenneT is deze methode al eerder succesvol toegepast in Groningen en Zeeland. In grote delen van Nederland is sprake van een tekort aan capaciteit op het hoogspanningsnet.

Netbeheerders werken aan de uitbreiding van de netten, wat gepaard gaat met grote investeringen. Daarbij worden onder andere nieuwe hoogspanningsverbindingen aangelegd.

Eerder deze maand kondigde TenneT aan dat de grenzen van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg waren bereikt door de grote hoeveelheid aanvragen. Daardoor konden er geen nieuwe bedrijven meer worden aangesloten. Daarom vraagt TenneT grootverbruikers, met een aansluiting groter dan 1 megawatt, of ze tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag en aanbod. TenneT schat in dat het gaat om zo’n zeshonderd bedrijven en die kunnen zich tot half juli aanmelden.

Bedrijven die mee willen doen krijgen geld voor de elektriciteit die ze minder gebruiken, tegen de geldende marktprijzen. Het oplossen van opstoppingen op het stroomnet kost TenneT steeds meer geld. De netbeheerder heeft geen maximumaantal bedrijven, megawatts of geldbedrag in gedachten voor het initiatief. “Hoe meer, hoe beter”, zegt een woordvoerster.