Verkoop bedrijfswagens EU weer onderuit in mei

De totale verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in mei opnieuw gedaald, voor de elfde maand op rij. Dat meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA. De daling kwam door een fors lagere verkoop van bestelbusjes, want de verkoop van vrachtwagens en bussen nam wel toe. De verkoop wordt gehinderd door een gebrek aan onderdelen, waaronder computerchips, waardoor de productie wordt ontregeld en leveringen vertraging oplopen.

De gehele verkoop van commerciële voertuigen ging met bijna 18 procent omlaag op jaarbasis, naar 136.410 stuks. Daarbij ging de verkoop van bestelbusjes met 22 procent onderuit tot meer dan 108.000 busjes. Dat zijn dus met afstand de meest verkochte voertuigen binnen het commerciële segment.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar zakte de verkoop van bedrijfswagens met 20 procent tot iets meer dan 673.000 stuks ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de vier grootste EU-markten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje waren dalingen te zien.

De Nederlandse verkoop van bedrijfsvoertuigen zakte in mei met 18 procent tot 5042 stuks. Dat was over de eerste vijf maanden een krimp van bijna 23 procent tot 25.737 voertuigen, aldus ACEA.