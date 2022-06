Beschikbare inkomen huishoudens steeg in eerste kwartaal

Huishoudens hadden in het eerste kwartaal van dit jaar in doorsnee meer inkomsten in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgden onder andere hogere lonen en de aanwas van banen ervoor dat het reëel beschikbare inkomen, het beschikbare inkomen verminderd met de inflatie, van huishoudens steeg.

Volgens het CBS lag zowel het inkomen van werknemers als van zelfstandigen hoger. De totale beloning nam met bijna 8 procent toe. Het aantal banen steeg dik 5 procent en het aantal gewerkte uren steeg met 7,6 procent. Daarbij was er sprake van een gemiddelde cao-verhoging van 2,5 procent.

Wel betaalden huishoudens 6,5 procent meer aan belastingen en sociale premies. Verder steeg het aantal uitkeringen voor bijvoorbeeld AOW en arbeidsongeschiktheid.

Ook meldt het CBS dat de hypotheekschuld is toegenomen. In het eerste kwartaal ging het daarbij om een bedrag van dik 10 miljard euro tot ruim 795 miljard euro. Maar doordat de economie harder groeide dan de hypotheekschuld nam deze als percentage van het bruto binnenlands product af. Dit percentage zakte van 91,7 procent in het laatste kwartaal van 2021 naar 90,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het laagste niveau na het tweede kwartaal van 2004.