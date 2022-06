Duitse luchtvaart hoopt snel personeel uit Turkije te mogen halen

De Duitse luchtvaartindustrie hoopt zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen van de autoriteiten om circa 2000 werknemers uit Turkije te halen om tijdelijk te werken op Duitse luchthavens. Dat zei een woordvoerster van brancheorganisatie Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Eerder deze maand werd een verzoek ingediend bij de Duitse overheid om tijdelijk personeel uit Turkije te halen voor werk op luchthavens in Duitsland om zo de personeelstekorten tegen te gaan. Volgens de BDL kunnen de benodigde achtergrondchecks binnen zes weken worden afgerond, waardoor ze deze zomer nog aan de slag kunnen op luchthavens.

De Turkse werknemers moeten voldoende Duits kunnen spreken en ook over de benodigde papieren beschikken. Een bedrijf in Istanbul is al ingeschakeld om die werknemers te vinden.

Net als op Schiphol en elders in Europa hebben Duitse luchthavens waaronder Düsseldorf en Keulen te maken met lange wachtrijen van passagiers vanwege tekorten aan beveiligers en afhandelaars van bagage. Die Duitse luchthavens zijn ook populair onder Nederlandse reizigers.