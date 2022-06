Economie profiteerde van extra consumptie huishoudens

De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar toch gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Dat komt naar voren uit een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij een eerdere raming was nog sprake van stagnatie. De nu gemelde groei was vooral te danken aan de extra consumptie door huishoudens

Door het einde van de coronalockdown eind januari ging er in het eerste kwartaal meer geld naar de horeca, de cultuur- en recreatiesector en sportscholen. Deze uitgaven vielen uiteindelijk hoger uit dan eerder geraamd. Verder vielen de uitgaven door de overheid minder hard terug in vergelijking met de eerdere raming.

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De eerste berekening is 45 dagen na afloop van een kwartaal op basis van de dan beschikbare informatie.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 6,7 procent. Dat was bij een eerdere raming nog 7 procent. De sterke groei heeft onder andere te maken met de coronamaatregelen. In het hele eerste kwartaal van 2021 gold bijvoorbeeld nog een harde lockdown.

De neerwaartse bijstelling komt vooral door de grotere groei van de invoer van goederen en diensten, terwijl de groei van de uitvoer iets kleiner was. Hierdoor was de bijdrage aan de groei van het handelssaldo kleiner dan bij de eerste berekening.

Verder groeide het aantal banen in het eerste kwartaal met 109.000 in vergelijking met het slot van 2021. Dat waren er bij de eerdere raming nog 127.000. Op jaarbasis gaat het om 537.000 banen, tegen een eerder gemelde 518.000.