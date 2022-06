FNV wil fonds luchtvaartmedewerkers als Schiphol moet krimpen

Het kabinet moet een fonds oprichten voor mensen die werken in de luchtvaartsector als de ministerraad besluit dat luchthaven Schiphol moet krimpen. Dat meldt vakbond FNV, die daarover snel in gesprek wil met de overheid.

“De krimp van Schiphol lijkt onvermijdelijk. De luchthaven moet weer in balans komen met omwonenden, natuur en klimaat. Maar voor de mensen in de luchtvaart levert dat zorgen op over hun baan. Daarom willen wij een luchtvaartfonds dat ruimhartig compenseert bij een eventueel banenverlies”, zei Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol.

De ministerraad buigt zich vrijdag over plannen om het jaarlijkse aantal vluchten vanaf Schiphol te beperken. Nu mag Schiphol per jaar nog 500.000 vluchten uitvoeren, maar vorige week werd al bekend dat dit aantal met 50.000 tot 60.000 omlaag gaat.