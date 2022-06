Pakketbezorger FedEx stijgt op positief Wall Street

FedEx behoorde vrijdag met een winst van bijna 5 procent tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De prestaties van de pakketbezorger lagen in het afgelopen kwartaal min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten, maar het bedrijf gaf een sterke winstverwachting voor het huidige boekjaar af.

De stemming op Wall Street was verder opnieuw positief. Beleggers lijken de zorgen over een mogelijke recessie even aan de kant te schuiven en de recente koersverliezen te gebruiken om aandelen bij te kopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent hoger op 30.930 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3830 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 11.351 punten. De graadmeters koersen alle drie af op duidelijke weekwinsten na drie verliesweken op rij. Vorige week kende Wall Street nog de slechtste week in tijden.

JPMorgan Chase en Goldman Sachs wonnen tot 2,3 procent. De grote Amerikaanse banken hebben voldoende buffers om een ernstige economische schok op te vangen, zo blijkt uit de nieuwste grote stresstest van de Federal Reserve. Het jaarlijkse onderzoek was dit keer extra relevant gezien de hoge inflatie, de vrees voor een mogelijke recessie en de onzekerheden vanwege de Oekraïne-oorlog en de coronapandemie.

Tesla steeg 1,8 procent. De Zwitserse bank Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor het aandeel. Volgens de analisten zal de fabrikant van elektrische auto’s minder voertuigen afleveren dan verwacht. Software- en techconcern Microsoft won 2,1 procent dankzij een positief analistenrapport van Citi, waarin het aandeel een topfavoriet wordt genoemd.

De onlinekredietverstrekker Lending Tree zakte 7,4 procent na een verlaging van de verwachtingen voor het huidige kwartaal. Het bedrijf wijt de verlaging aan de recessievrees, de hogere rentes en de hoge inflatie. Zendesk maakte een koerssprong van 29 procent na mediaberichten dat een groep private investeerders het softwarebedrijf van de beurs wil halen.

De euro was 1,0536 dollar waard, tegenover 1,0521 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 106,13 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 111,76 dollar per vat.