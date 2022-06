Russische olie massaal naar India na westerse boycots

India heeft de afgelopen maanden veel meer Russische olie geïmporteerd dan daarvoor. Het Aziatische land stelt zich formeel neutraal op in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het ziet ook geen bezwaar in de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Doordat westerse mogendheden wel boycots hebben ingesteld of aangekondigd, kan India de olie met korting kopen.

Sinds april importeert India 10 procent van zijn olie uit Rusland, meldt persbureau Bloomberg op basis van een anonieme overheidsfunctionaris. De op twee na grootste importeur van olie ter wereld was daarvoor voor slechts 0,2 procent van de invoer afhankelijk van Rusland. Daarmee is het aandeel Russische olie in de import vijftig keer zo groot geworden.

Onlangs verklaarde de Russische president Vladimir Poetin al dat de export van olie richting Azië flink is toegenomen. Behalve India heeft ook China veel behoefte aan fossiele energiebronnen. China, dat de aanval op Oekraïne niet heeft veroordeeld, is ook een grote importeur van Russische olie geworden.

De Verenigde Staten kozen er kort na het begin van de oorlog voor om geen fossiele brandstoffen uit Rusland meer te kopen. De Europese Unie kondigde eerder deze maand een verbod aan op de import van Russische olie die via zee wordt aangevoerd, terwijl een oliepijpleiding bestemd voor onder andere Hongarije wordt ontzien. Die boycot raakt volgens Brussel 90 procent van de olie-export van Rusland naar de EU.