Zorgfonds PFZW gaat na jaren eveneens pensioenen verhogen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt later dit jaar eveneens voor het eerst in jaren de pensioenen. Daarmee volgt het op een na grootste pensioenfonds van Nederland soortgelijke beslissingen eerder deze week van metaalfonds PME en ambtenarenfonds ABP.

Gepensioneerden bij PFZW moeten wel iets langer wachten op hun hogere pensioen. Dat gaat niet in per 1 juli zoals bij de andere twee grote fondsen, maar pas per 1 oktober. Volgens het fonds gebeurt dat om onnodige fouten bij de uitvoering te voorkomen. De pensioenen gaan dan met 2,7 procent omhoog, een percentage dat is gebaseerd op de inflatie van vorig jaar.

“We realiseren ons dat het hier gaat om een kleine verhoging in vergelijking met de totale achterstand die onze deelnemers hebben opgelopen door het uitblijven van indexering in de afgelopen jaren”, zegt PFZW-voorzitter Joanne Kellermann. “Toch zijn we blij om in deze tijd van oplopende prijzen de aanspraken en pensioenen een stukje te kunnen verhogen.”

PFZW telt bijna 3 miljoen deelnemers. Voor de gepensioneerden gaat de pensioenuitkering omhoog. Bij alle anderen worden de opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd. De laatste keer dat bij het fonds sprake was van een volledige indexatie was in 2008. Daarna hebben er in 2010 en 2014 alleen nog twee hele kleine pensioenverhogingen plaatsgevonden.

Dat de grote pensioenfondsen nu eindelijk weer hun pensioenen kunnen verhogen, heeft te maken met de oplopende rente. Daardoor is hun financiële positie de laatste maanden flink verbeterd. Ook speelt mee dat er vanaf 1 juli nieuwe regels gelden vanuit de overheid. Dan mogen pensioenfondsen al de pensioenen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad, een belangrijke graadmeter op dit vlak, hoger is dan 105 procent. Bij PFZW was die verhouding tussen de hoeveelheid geld die het fonds in kas heeft en de hoeveelheid geld die het moet uitbetalen, in mei al op gelopen tot boven dat niveau.

Kellermann hoopt dat PFZW over een half jaar, op 1 januari 2023, in staat is om nog een stap te zetten. Maar dat hangt volgens haar af van de ontwikkeling van de economie. “Beloven kunnen we het dus niet. Bovendien kost de verhoging die we nu doorvoeren natuurlijk geld, waardoor onze financiële gezondheid verslechtert. We verwachten dan ook niet dat we de hoge inflatie van dit moment straks volledig kunnen goedmaken.”