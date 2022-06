Bondskanselier Scholz wil klimaatclub G7

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil dat de G7-landen een klimaatclub oprichten om gezamenlijk aan oplossingen te werken waarmee de opwarming van de aarde beperkt kan worden. Ook moeten de landen met de grootste economieën samenwerken om de problemen met de leveringsketens op te lossen, omdat die een groot deel van de huidige inflatie veroorzaken.

Scholz, die vanaf zondag zijn mede-wereldleiders ontvangt in een kasteel in Beieren, deed zijn uitspraken in een videoboodschap die zaterdag verscheen. Daarin verwees de bondskanselier ook naar het ontstaan van de G7, al heette die toen nog G6. “Deze discussieclub begon toen Helmut Schmidt iedereen bijeenriep om te praten over onze reactie op de oliecrisis”, aldus Scholz.

Volgens de Duitse regeringsleider zijn de klimaatcrisis en de huidige problemen met inflatie en levering van goederen, de zaken waar landen nu mee moeten omgaan. En dat gaat beter gezamenlijk, want “we kunnen alleen gezamenlijk de uitdagingen die voor ons liggen overwinnen”.