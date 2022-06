ING: vertrouwen onder beleggers nog verder gedaald

Het vertrouwen van particuliere beleggers is in juni weer wat gedaald en blijft daarmee erg laag. Dat meldt ING, dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. Nederlandse beleggers zijn met name negatief over de Nederlandse economie en de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille. Net als in mei zag een ruime meerderheid van de respondenten de waarde van hun portefeuille dalen.

“De gemaakte verliezen vallen nog mee, als je beseft dat er dit jaar nauwelijks een schuilplaats voor beleggers was”, zegt Bob Homan, hoofd ING Investment Office in een toelichting. “Alleen grondstoffen en – binnen aandelen – de energiesector wisten dit jaar positieve resultaten te boeken.”

De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen daalde van 73 punten in mei naar 69 punten deze maand. Daarmee zijn beleggers pessimistischer dan aan het begin van de coronacrisis. Alleen in februari van dit jaar was het vertrouwen met 68 punten nog een klein beetje lager. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme.