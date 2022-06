Politie: honderden verdachte transacties rond vakantieparken

De afgelopen jaren zijn er honderden verdachte transacties gedaan rondom vakantieparken. Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Politie na berichtgeving in De Telegraaf. De Financial Intelligence Unit (FIU), een speciale afdeling van de Landelijke Eenheid die witwassen moet bestrijden, bestempelde zo’n driehonderd transacties in de afgelopen vijf jaar als verdacht.

Eerder deze week meldden verschillende media al dat het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland in een rapport had geschreven dat criminelen vakantieparken massaal gebruikten om geld wit te wassen. De cijfers van de FIU ondersteunen dat beeld.

Verdere informatie over de locatie van de betroffen vakantieparken of de omvang van de transacties geeft de antiwitwaseenheid niet. Rabobank bevestigt het bericht in De Telegraaf dat de bank intern onderzoek doet naar de vakantieparensector. “Dat die sector kwetsbaar is voor dit soort zaken, wisten we al”, verklaart een woordvoerder. “Maar verschillende rapporten en berichten hebben dat nog scherper duidelijk gemaakt.” Rabobank heeft de nodige hypotheken verstrekt voor de aankoop van vakantiehuisjes.