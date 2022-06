Berlijn wil met eenmalige ingreep loon-prijsspiraal voor zijn

De Duitse regering wil dat werkgevers hun werknemers eenmalig belastingvrij betalen, als compensatie voor de gestegen energiekosten. Vakbonden moeten dan bij nieuwe cao-onderhandelingen afzien van een deel van de gehoopte loonsverhogingen, om zo een vicieuze cirkel van loon- en prijsstijgingen te voorkomen.

De plannen werden door regeringsbronnen bevestigd aan het Duitse persbureau DPA, na eerdere berichtgeving van de krant Bild. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil op 4 juli een topberaad met werkgevers- en werknemersorganisaties over manieren om de sterke prijsstijgingen in bedwang te krijgen. Dan moet ook een oplossing worden gevonden voor het grote deel van de Duitse werkenden die niet onder een cao vallen. Een minderheid van 43 procent van alle werknemers in Duitsland wordt volgens een cao betaald.

In heel Europa kampen huishoudens en bedrijven met hoge inflatie. Grote oorzaak zijn de omhooggeschoten energieprijzen, mede door Russische inval in Oekraïne. Daardoor komt er minder olie en gas naar westerse landen, deels door sancties en deels door acties vanuit Moskou. Ook het aanbod van andere producten is schaars geworden, wat de prijzen opdrijft.

Zulke externe oorzaken voor prijsstijgingen kunnen voor een blijvend hoge inflatie zorgen als ze leiden tot de zogeheten loon-prijsspiraal. Werknemers krijgen daarbij steeds wat meer loon om de inflatie te compenseren, waarna werkgevers die extra kosten doorberekenen in hun eindproducten. Dat zorgt alleen maar voor verdere prijsstijgingen.

Het is een grote nachtmerrie voor politici en centrale banken, die daarbij terugdenken aan de laatste keer dat dit gebeurde in de jaren zeventig. Toen schoten de prijzen als gevolg van de oliecrisis omhoog. Wat volgde was een periode van economische stagnatie en hoge inflatie, ook wel bekend als stagflatie.