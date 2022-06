Johnson wil staalindustrie beschermen tegen hoge energieprijzen

De Britse premier Boris Johnson overweegt maatregelen te nemen om staalproducenten in zijn land te behoeden voor de financiƫle gevolgen van de stijgende energieprijzen. Volgens Johnson ontbreekt een dergelijk beschermingsmechanisme in het Verenigd Koninkrijk, in tegenstelling tot andere landen.

“We hebben een systeem waarin we onze industrie geen privileges geven zoals sommige andere landen dat wel doen”, zei de premier toen hij arriveerde in het Duitse Elmau voor een driedaagse ontmoeting tussen de leiders van de G7-landen. “Dat moeten we rechtzetten.”

De energierekening moet wat Johnson betreft flink omlaag voor de Britse staalindustrie. Wat voor maatregelen hij concreet voor ogen ziet om dat te realiseren, zei hij niet. Staalproducenten in zijn land moeten wat de premier betreft hetzelfde soort bescherming genieten tegen hoge energieprijzen als hun buitenlandse concurrenten.

De Sunday Telegraph meldde eerder dat Johnson om de eigen staalindustrie te beschermen mogelijk strengere quota wil invoeren voor de import van staal uit opkomende markten. Die stap zou in strijd kunnen zijn met internationale handelsregels.