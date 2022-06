ACM staat samenwerking Shell en Total toe bij CO2-opslag Noordzee

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met een samenwerking van de oliebedrijven Shell en TotalEnergies bij de opslag van CO2 in lege gasvelden in de Noordzee. Door CO2 door buizen te vervoeren en in oude gasvelden op te slaan komt dit broeikasgas niet in de atmosfeer terecht. Volgens de ACM draagt dit initiatief daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen.

De toezichthouder zegt dat samenwerking noodzakelijk is om dit project van de grond te krijgen en de klimaatvoordelen te realiseren. Het is daarom niet erg dat de concurrentie tussen het Britse Shell en en het Franse TotalEnergies in geringe mate wordt beperkt. “De voordelen voor de klanten van beide bedrijven en voor de maatschappij als geheel zijn groter dan de negatieve effecten van die beperking”, aldus de ACM. De opslag van CO2 in de Noordzee is een onderdeel van het project Aramis waarbij de overheid, Gasunie en Energie Beheer Nederland met Shell en TotalEnergies samenwerken om onder meer een pijplijn met hoge capaciteit aan te leggen om lege gasvelden daarop aan te sluiten.

Om het project op gang te krijgen moeten Shell en TotalEnergies gezamenlijk de CO2-opslag aanbieden en gezamenlijk daarvoor de prijs bepalen met het oog op de ingebruikname van de eerste 20 procent van de capaciteit van de pijplijn. Voor de resterende 80 procent worden geen gezamenlijke afspraken gemaakt, aldus de toezichthouder.