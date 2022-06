Bedrijfsleven wil betrokken worden bij aanschaf defensiematerieel

De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel door de overheid. Die oproep doen de ondernemersorganisaties NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is volgens de organisaties bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buitenspel staan.

Er is veel kennis en kunde bij de Nederlandse maritieme bedrijven, de werven en toeleveranciers op het gebied van onderzeeboottechnologie, zegt Bas Ort, voorzitter van Netherlands Maritime Technology (NMT). “Het stellen van eisen aan de inzet daarvan in bouw, gekoppeld aan onderhoud, is essentieel voor het behoud van de Nederlandse maritieme branche.”

Daarnaast vindt het onderhoud van de onderzeeboten naar verwachting pas vanaf 2040 plaats. Nederlandse bedrijven zouden daardoor volgens Ort hun kennis en kunde tot die tijd moeten zien vast te houden zonder het direct te kunnen gebruiken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is dit een grote uitdaging.

Volgens voorzitter Theo Henrar van FME heeft een buitenlandse werf die de aanbesteding wint nu ook weinig reden om de Nederlandse industrie bij de hoogtechnologische systemen in de onderzeeboot te betrekken. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, wijst daarnaast op de positieve effecten van de innovaties die voortkomen uit de samenwerking van defensie, bedrijfsleven en kennisinstellingen, op de rest van de economie.