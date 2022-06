Coronalockdowns China raken omzet sportartikelenmerk Nike

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal een iets lagere omzet behaald dan een jaar eerder, vooral vanwege zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt door de coronalockdowns in het land.

De omzet zakte in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar met 1 procent tot 12,2 miljard dollar, omgerekend 11,5 miljard euro. Daarbij werd een nettowinst behaald van ruim 1,4 miljard dollar. Over het gehele boekjaar zag Nike de omzet met 5 procent toenemen tot 46,7 miljard dollar, met een winst van 6 miljard dollar. Topman John Donahoe sprak in een toelichting van sterke prestaties van het bedrijf.

Nike kondigde verder aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van 18 miljard dollar te beginnen. In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel Nike omhoog na bekendmaking van de resultaten.