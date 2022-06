Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld

De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen van geld door een Bulgaarse drugsbende. Coca├»nehandelaren hebben volgens de rechtbank tussen 2004 en 2008 zeker 19 miljoen Zwitserse frank witgewassen via de bank. Dat geld moet de bank afstaan en ook krijgt het een boete van 2 miljoen frank, wat omgerekend in euro’s ongeveer hetzelfde bedrag is.

De rechtbank oordeelde dat Credit Suisse het witwassen had kunnen voorkomen als de regels goed waren nageleefd. Het optreden van leidinggevenden in het bedrijf noemde de rechtbank “passief”.

De drugsbende stortte regelmatig meer dan een half miljoen euro aan gebruikte biljetten bij de bank, maar een nu veroordeelde oud-medewerker van Credit Suisse zei in haar getuigenis dat dat vrij normaal was door de slechte staat van Bulgaarse banken. Zij, destijds een manager bij de bank, kreeg voor haar rol een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden en een boete.

Credit Suisse is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. De bank vindt dat de overtredingen te lang geleden waren en dat er toen andere standaarden golden. Voor de bank is het een volgende tegenslag in een al langere reeks, die ervoor hebben gezorgd dat de aandelen op bijna het laagste niveau ooit staan.