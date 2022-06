Econoom: file kost 200 euro per uur per vrachtwagen

Een file kost zo’n 200 euro per uur per vrachtwagen. Dat bevestigt econoom Henry Steenbergen van Rabobank na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Maandagmiddag ontstonden er lange files op de Nederlandse snelwegen door protestacties van boeren.

Steenbergen komt aan zijn schatting door de huur van een vrachtwagen, de chauffeur, de brandstof, de afschrijving en gederfde omzet bij elkaar op te tellen. Daarnaast kunnen er gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. “Een vrachtwagen vol zand heeft minder impact dan een die is volgeladen met iets wat cruciaal is voor de productie van een bedrijf”, zegt hij.

Boeren voeren op meerdere plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, staan of rijden tractoren en kan het verkeer niet doorrijden. “In Nederland staat al snel een groot aantal vrachtwagens vast”, zegt Steenbergen. “Met een man of honderd kun je een groot deel van het land platleggen. Reken maar uit wat het kost als er 10.000 vrachtwagens stilstaan.”

Files kostten het vrachtverkeer in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, tussen de 1,2 miljard en 1,6 miljard euro. Dat heeft onderzoeksbureau Panteia voor branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex uitgerekend.

TLN vindt het onacceptabel dat snelwegen worden geblokkeerd tijdens demonstraties en roept de boeren op zo snel mogelijk te stoppen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat acties anderen in gevaar brengen of het werken onmogelijk maken”, zo stelt de transportorganisatie op zijn website.