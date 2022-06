EU-ministers akkoord met extra maatregelen om energie te besparen

De Europese klimaatministers stemmen in met nieuwe Europese maatregelen om energie te besparen. Die moeten ertoe bijdragen dat in 2030 55 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Volgens minister Rob Jetten is energiebesparing een dringende noodzaak die geen uitstel duldt, zei hij tijdens de vergadering met zijn collega’s in Luxemburg.

De 27 werden het eens om tot 2030 gemiddeld 9 procent minder energie in de EU te gaan verbruiken, ten opzichte van het in 2020 geschatte verbruik in dat jaar. Daarnaast komt er een bindend jaarlijks doel voor ieder land apart, om trapsgewijs vanaf 2027 naar 1,5 procent energiebesparing per jaar toe te werken. Volgend jaar en in 2024 moeten de lidstaten 1,1 procent energie besparen, de twee jaar erop 1,3 procent en vanaf 2027 dus 1,5 procent.

“Vandaag hebben we goede stappen gezet met de Europese collega’s op de richtlijn voor energie-efficiëntie”, zegt Jetten. “Nederland heeft ingezet op ambitieuze energiebesparingsdoelen. We blijven ons inzetten deze doelen nog verder te verhogen. Energiebesparing is in deze tijden van cruciaal belang en helpt ons minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen uit Rusland. En dit biedt een goede basis voor onze aanstaande nationale energiebesparingsdoelen.”

De EU heeft afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken moet al in 2030 55 procent minder CO2 worden uitgestoten ten opzichte van 1990. De Europese Commissie heeft een groot pakket voorstellen over maatregelen daarvoor onder de naam Fit for 55 op tafel gelegd.