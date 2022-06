EU-ministers willen in 2030 energiemix die 40 procent groen is

In 2030 moet de energiemix in de Europese Unie voor 40 procent uit hernieuwbare energie bestaan. Dat zijn de EU-ministers voor klimaat en energie in Luxemburg overeengekomen. Minister Rob Jetten noemt het een “mooi akkoord”, waarover nu onderhandeld moet worden met het Europees Parlement.

De EU wil zoveel mogelijk verduurzamen om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn en zet daarom in op meer hernieuwbare energiebronnen zoals de wind, de zon, waterkracht, aardwarmte en biomassa. Het doel werd eerder vastgelegd op 32 procent in 2030 maar wordt nu opgetrokken tot minstens 40 procent.

Jetten is ingenomen met de afspraak dat in 2030 in alle lidstaten 35 procent van het energieverbruik van de industrie uit groene waterstof moet bestaan. “Ook ben ik blij dat de scherpe Nederlandse richtlijnen voor duurzame biomassa nu in heel Europa gedragen gaan worden”, zei hij in Luxemburg. Daarnaast is er het streven uitgesproken om groene waterstof ook voor transport in te zetten. “Dit had van mij bindend mogen zijn en hier zal ik mij voor blijven inzetten”, aldus de D66’er.

Volgens de Europese Commissie moeten grootverbruikers, met name de chemische en de voedingsindustrie, zo snel mogelijk overstappen op waterstof. De capaciteit voor waterstof, biomethaan en zonne-energie moet in hoog tempo worden opgevoerd. Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) drong er in Luxemburg bij de lidstaten nog eens op aan de procedures voor vergunningen te versnellen. Er zijn veel en snel investeringen nodig in de EU in nieuwe en om te bouwen energie-infrastructuur.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is het overstappen op hernieuwbare energie ten koste van fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie nog urgenter geworden, nu de EU minder afhankelijk wil worden van fossiele energie uit Rusland.