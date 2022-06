Reuters: G7-landen komen met meer sancties tegen Rusland

De leden van de G7 komen dinsdag met een nieuw pakket van gecoördineerde sancties tegen Rusland. De grote industrielanden van de wereld willen daarmee Moskou verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te staken. Ook wordt de laatste hand gelegd aan plannen voor een prijsplafond voor Russische olie. Dat zei een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters.

“De tweeledige doelstellingen van de G7-leiders zijn om direct de inkomsten van de Russische president Vladimir Poetin af te knijpen, met name op het gebied van energie, maar ook om de impact van de sancties op de G7-economieën en de rest van de wereld te minimaliseren”, aldus de functionaris.

Westerse landen willen de druk op Rusland graag verder opvoeren met strafmaatregelen, maar staan daarbij ook voor het dilemma dat de sancties de al stijgende inflatie in het Westen verder aanwakkeren. Het instellen van een maximumprijs voor Russische olie kan ervoor zorgen dat Rusland minder geld verdient aan de verkoop, terwijl tegelijkertijd de energieprijzen kunnen dalen.

Zondag liet de Amerikaanse president Joe Biden al weten dat de G7-landen ook een importverbod voor Russisch goud willen invoeren. Een officiële aankondiging komt naar verluidt dinsdag na afloop van de driedaagse topconferentie in het Duitse Schloss Elmau.

Een verbod op de invoer van Russisch goud wordt door deskundigen vooral beschouwd als een symbolische stap. De handel in goud wordt nu al beperkt door eerder ingestelde sancties. Daarbij hebben grote, toonaangevende bedrijven in westerse landen zelf al stappen ondernomen om de handel in Russisch goud aan banden te leggen.

De G7-leiders komen naar verwachting ook met een “ongekende, langdurige veiligheidstoezegging om Oekraïne financiële, humanitaire, militaire en diplomatieke steun te bieden zolang als nodig is, inclusief de levering van geavanceerde wapens”, aldus de functionaris.