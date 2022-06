Spirit Airlines daalt op voorzichtig Wall Street

Spirit Airlines behoorde maandag met een verlies van ruim 5 procent tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De budgetmaatschappij blijft bij haar besluit om samen te gaan met concurrent Frontier Airlines en het bod van 2,7 miljard dollar (zo’n 2,6 miljard euro) van Frontier Group, de eigenaar van Frontier Airlines, te accepteren. Spirit Airlines wijst daarmee het vijandige bod van 3,7 miljard dollar van branchegenoot JetBlue af. JetBlue steeg 1,3 procent.

De stemming op Wall Street was voorzichtig na de stevige koerswinsten van rond de 3 procent op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 31.455 punten. De S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3901 punten. De index van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten koerst echter nog altijd af op het grootste koersverlies in de eerste helft van een jaar sinds 1970. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 11.557 punten.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekendgemaakt dat de orders voor duurzame goederen vorige maand sterker dan verwacht zijn gestegen. De orders voor goederen die meerdere jaren meegaan, zoals auto’s en witgoed, namen in mei met 0,7 procent toe. Economen hadden vooraf gerekend op een stijging met 0,2 procent.

Coinbase Global zakte bijna 9 procent. Analisten van zakenbank Goldman Sachs adviseren het aandeel van de cryptobeurs te verkopen door de forse afname van het aantal transacties op de cryptomarkt.

De onlinemarktplaats voor handgemaakte en vintage producten Etsy kampte met een adviesverlaging door effectenhuis Needham en verloor 3,7 procent. Nike leverde 2 procent in. De sportkledingfabrikant komt na de slotbel met resultaten. Afgelopen week waarschuwden analisten al dat het sportmerk last kan krijgen van de verminderde koopkracht van consumenten en de nasleep van lockdowns in China.

BioNTech won 3,3 procent en Pfizer daalde 0,2 procent. De farmaceuten verklaarden dat de aangepaste boosterprik het immuunsysteem beter wapent tegen de omikronvariant van het coronavirus.