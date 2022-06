Techinvesteerder Prosus blikvanger in AEX-index na cijfers

Techinvesteerder Prosus is maandag de blikvanger in de AEX-index in Amsterdam. De investeerder in bedrijven als Delivery Hero, Autotrader, Goodhabbitz, BUX en GoStudent opende de boeken over het boekjaar dat liep tot en met maart. De Europese beurzen lijken de beursweek met winsten aan te vangen, voortbordurend op de plussen van voor het weekend door de wegebbende vrees voor snelle renteverhogingen.

Prosus zag het voorbije boekjaar de omzet met bijna een kwart toenemen. Verder maakte de investeerder bekend dat het een miljardenbelang heeft verkocht in de Chinese webwinkel JD.com. Prosus staat al jaren bekend als grootste aandeelhouder van Tencent. Van die laatste partij kreeg de firma bij wijze van speciaal dividend een grote hoeveelheid aandelen in JD.com uitgekeerd.

Later deze week wordt ook meer duidelijk over de inflatie als Europees statistiekbureau Eurostat met nieuwe gegevens over de geldontwaarding komt. Door de hoge inflatie hebben centrale banken besloten de rentes op te voeren. De afgelopen week stak daardoor ook de vrees voor een recessie de kop op. Als centrale banken door hogere leenkosten minder geld de economie in laten stromen, zou dat economische krimp kunnen veroorzaken.

Verder zal de aandacht uit blijven gaan naar de tweede dag van de driedaagse G7-top in Duitsland. De leden van de G7 streven ernaar om in vijf jaar tijd omgerekend 570 miljard euro aan particuliere en openbare fondsen te werven voor de financiering van infrastructuur in ontwikkelingslanden, zo werd zondag bekend.

De oorlog in Oekraïne blijft de gemoederen ook bezighouden. Moskou schoot weer raketten af op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Verder bleek Rusland voor het eerst sinds 1918 niet in staat een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen.

Ook blijft er aandacht voor de luchtvaartsector. Volgens de Ierse prijsvechter Ryanair hebben stakingen door personeel dit weekend maar beperkt effect gehad op de vluchtschema’s. Volgens Ryanair heeft 2 procent van de vluchten hinder ondervonden van de acties. Verder blijft de situatie op veel luchthavens in Europa nijpend door de aanhoudende personeelstekorten.

De euro was voorbeurs 1,0558 dollar waard, tegenover 1,0550 dollar voor het weekend. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 107,71 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder op 113,28 dollar per vat.