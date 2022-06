Techinvesteerder Prosus uitblinker in hogere AEX-index

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag opnieuw met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de sterke stijging van vrijdag. Techinvesteerder Prosus was uitblinker in de hoofdindex op Beursplein 5 dankzij goed ontvangen resultaten en de aankondiging eigen aandelen in te gaan kopen. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien.

De AEX eindigde met een plus van 1,6 procent op 670,53 punten. Vrijdag kreeg de Amsterdamse hoofdgraadmeter er al 3,8 procent bij. De MidKap klom 1,5 procent tot 927,47 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,9 procent. Parijs daalde juist 0,4 procent.

Prosus was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van bijna 16 procent. De investeerder in bedrijven als Delivery Hero, Autotrader, Goodhabbitz, BUX en GoStudent zag het voorbije boekjaar de omzet met bijna een kwart toenemen. Verder maakte Prosus bekend dat het een miljardenbelang heeft verkocht in de Chinese webwinkel JD.com. Daarnaast gaat het bedrijf een deel van zijn aandelen van het Chinese Tencent van de hand doen, waar het een aanzienlijk belang in heeft. Dat geld wordt onder andere gebruikt voor een aandeleninkoopprogramma.

Ook speciaalchemieconcern DSM, staalproducent ArcelorMittal en chipbedrijf ASMI hadden een goede dag met koerswinsten tot 3,6 procent. Uitzender Randstad (min 2,2 procent) kampte met een verkoopadvies door zakenbank Morgan Stanley en voerde de dalers in de AEX aan.

In de MidKap ging tankopslagbedrijf Vopak aan kop met een winst van 6,2 procent. ABN AMRO sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 0,9 procent.

De luchtvaartsector bleef ook in de belangstelling staan. De Ierse prijsvechter Ryanair steeg 0,8 procent in Dublin. Stakingen door personeel hebben dit weekend maar beperkt effect gehad op de vluchtschema’s, aldus de maatschappij. Volgens Ryanair heeft 2 procent van de vluchten hinder ondervonden van de acties. Verder blijft de situatie op veel luchthavens in Europa nijpend door de aanhoudende personeelstekorten. Air France-KLM ging licht vooruit in Amsterdam.

De euro was 1,0605 dollar waard, tegen 1,0550 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 109,35 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 114,72 dollar per vat.