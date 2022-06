Totale waarde cryptomunten weer rond 1000 miljard dollar

De totale waarde van alle cryptomunten bijeen schommelt weer rond de 1000 miljard dollar (zo’n 950 miljard euro). Dat is voor het eerst in zo’n tien dagen. Bitcoin was maandagochtend ruim 21.000 dollar waard.

Eerder deze maand was de belangrijkste digitale munt nog minder dan 18.000 dollar waard. Cryptomunten kampen dit jaar met forse verliezen. Die worden vooral toegeschreven aan de hogere rentetarieven. Crypto’s worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt, kiezen veel beleggers ervoor om minder risico te nemen. Op 1 januari was de bitcoin nog ruim 47.000 dollar waard. Vorig jaar november piekte de digitale munt op meer dan 68.000 dollar.

Volgens CoinGecko, dat de markt voor digitale valuta bijhoudt, ligt de totale waarde van alle crypto’s de afgelopen 24 uur rond de 1000 miljard dollar. Dat is ongeveer een derde van het recordniveau dat afgelopen november werd bereikt.