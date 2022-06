Duitse consumenten somberder door hoge inflatie

Consumenten in Duitsland zijn pessimistischer dan ooit tevoren, meldt marktonderzoeker GfK. Dat komt vooral doordat levensmiddelen en energie in hoog tempo duurder worden.

Een graadmeter van het onderzoeksbureau voor het consumentenvertrouwen daalde tot een stand van min 27,4. Een maand eerder was dat nog min 26. Onder andere over het doen van grote aankopen werden Duitsers pessimistischer door de hoge inflatie.

“Als er duidelijk meer voor energie en levensmiddelen moet worden betaald, zijn er minder financiële middelen voor voornamelijk grotere uitgaven beschikbaar”, zegt expert Rolf Bürkl van GfK naar aanleiding van een meting voor de maand juli.

Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie, is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Als Duitsers minder uitgeven kan dat daardoor ook gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook in andere landen daalt het vertrouwen. In Frankrijk keken consumenten in juni voor de zesde maand op rij somberder naar de nabije toekomst, meldde het nationale statistiekbureau van het land. Een week geleden meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat het Nederlandse consumentenvertrouwen tot een historisch dieptepunt was gezakt.

De prijzen stijgen onder andere door de Russische inval in Oekraïne, die door zorgen over de beschikbaarheid van gas en olie voor hoge energieprijzen heeft gezorgd. Daarnaast zijn veel logistieke ketens wereldwijd al geruime tijd verstoord door de coronapandemie, wat schaarste in de hand werkt. Centrale banken hebben als reactie op de hoge inflatie de rentes verhoogd of kondigden aan dit binnenkort te doen, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs deed.