Miljoenenboete voor DeGiro om laat melden mogelijk witwassen

Onlinebroker FlatexDeGiro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete opgelegd gekregen van 2 miljoen euro. Dochterbedrijf DeGiro heeft ongebruikelijke transacties te laat en onjuist gemeld bij de toezichthouder. Dat soort transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.

De AFM legde de boete in december vorig jaar op, maar komt er nu pas mee naar buiten. DeGiro heeft vanaf halverwege 2019 in ongeveer een jaar tijd in totaal 36 meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Daarvan kwam het grootste deel te laat binnen, soms maanden na de wettelijke termijn. “Ook klopte de transactiedatum bij bijna één op de drie niet”, stelt de AFM in een toelichting. “Daarmee overtrad DeGiro de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).”

DeGiro is 2021 opgegaan in FlatexDeGiro. Daarom heeft de AFM de boete aan dat bedrijf opgelegd.