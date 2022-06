Verbouwing hoofdkantoor DNB duurt langer door asbestverwijdering

De verbouwing van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam gaat langer duren omdat er meer asbest moet worden verwijderd dan eerder was ingeschat. Ook zal de verbouwing daardoor meer geld kosten. Dat bevestigde de centrale bank na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Wel blijven de kosten voor de verbouwing binnen het budget, aldus DNB.

De problemen met asbest zorgen voor minstens een jaar vertraging bij de verbouwing van het kantoor aan het Amsterdamse Frederiksplein. Het personeel en het goud en geld uit de kluis van het hoofdkantoor zijn tijdelijk naar andere locaties verhuisd. De DNB-medewerkers zouden eigenlijk eind 2023 terug verhuizen naar de locatie, maar dat kan een jaar laten gaan worden.

Het saneren van asbest gaat nu bijna 15 miljoen euro kosten in plaats van 6,2 miljoen euro. Daarnaast moet de buitengevel worden vervangen vanwege vervuiling met asbest. Dat kost 18,5 miljoen euro. Het budget voor de verbouwing van het hoofdkantoor en de tijdelijke verhuizing is begroot op 520 miljoen euro. DNB benadrukt dat vooraf rekening werd gehouden met kostenoverschrijdingen en dat de hogere kosten binnen de “robuuste kaders” van de begroting vallen.

DNB zei tegen het FD dat vooraf niet bedacht had kunnen worden dat er zoveel asbest in het gebouw zou zitten en dat het onmogelijk was om de kosten van de asbestsanering eerder vast te stellen. Pas in juli 2020, toen het personeel was verhuisd, het geld en goud uit de kluis waren overgeplaatst en werd gestart met de sloop, kwam het probleem aan het licht, aldus de centrale bank.