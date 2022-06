Verfconcern AkzoNobel haalt Franse topman binnen

AkzoNobel wil Gregoire Poux-Guillaume aanstellen als de nieuwe baas van het verfconcern. De Fransman moet per 1 november in dienst treden van de onderneming als aandeelhouders daar tijdens een aandeelhoudersvergadering in september akkoord voor geven. Poux-Guillaume is de opvolger van Thierry Vanlancker, die sinds 2017 aan het roer staat van het bedrijf.

Poux-Guillaume heeft ervaring als topman opgedaan bij het Zwitserse Sulzer, een bedrijf dat actief is op het gebied van vloeistoftechniek. Ook was hij eerder de baas bij de duurzame energiedivisie van General Electric, GE Grid Solutions.

Vanlancker gaf na zijn eerste termijn van vier jaar aan dat hij nog een termijn van twee jaar bij AkzoNobel wilde. Die termijn loopt nu af. Onder leiding van de Belg werd onder andere de divisie Special Chemicals verkocht.