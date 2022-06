ACM waarschuwt: telemarketeers moeten toestemming kunnen bewijzen

Telefonische verkopers moeten kunnen aantonen dat degene die zij bellen expliciet toestemming heeft gegeven om gebeld te worden. Die toestemming moet te controleren zijn en moet te koppelen zijn aan de persoon die gebeld is, niet alleen aan een telefoonnummer. Die waarschuwing geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die laat weten te gaan handhaven.

Volgens de toezichthouder passen veel telemarketingbedrijven de regels die sinds 1 juli vorig jaar gelden nog te laks toe. Bedrijven zouden denken dat het tonen van bellijsten en processen hoe tot die lijsten is gekomen voldoende is om aan te tonen dat iemand gebeld mag worden, maar dat is dus niet zo.

Verder worden mensen die recht van verzet inroepen sneller verwijderd uit belbestanden. Dat recht van verzet is een manier om aan te geven dat je niet meer gebeld wilt worden door een bedrijf.

Bedrijven mogen alleen contact opnemen met mensen die vooraf expliciet hebben ingestemd met de mogelijkheid om gebeld te worden. Ook mensen die voor hetzelfde soort product klant zijn of recent zijn geweest bij een bedrijf mogen nog drie jaar gebeld worden.