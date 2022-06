Acties dreigen bij veerdienst naar Texel na afwijzen cao-bod

De kans op acties bij de veerdienst tussen Den Helder en Texel is weer groter geworden. Leden van vakbonden FNV en CNV zien niets in het laatste cao-bod van rederij TESO, die de veerdiensten naar het Waddeneiland verzorgt. Eerder schortten de bonden de acties op in afwachting van een nieuw bod door de veerdienst, maar nu dit bod is afgewezen komen acties weer dichterbij.

De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 5 procent en afschaffing van de jeugdlonen. TESO beloofde in het nieuwe bod de lonen van de circa 130 medewerkers aanzienlijk te verhogen. Maar volgens FNV-bestuurder Lutz Kressin is op andere punten niets verbeterd en ontbreekt vooral het vertrouwen onder werknemers richting hun werkgever.

Het is nog niet duidelijk wat eventuele acties voor reizigers zouden betekenen. Veerboten van TESO zijn de enige manier om met de auto, motor of fiets van het vasteland naar Texel te reizen.