Al meer dan 330 miljard dollar aan Russische middelen bevroren

Westerse landen hebben al meer dan 330 miljard dollar aan financiële middelen van rijke Russen en de Russische centrale bank bevroren, sinds Russische troepen Oekraïne zijn binnengevallen. Dat is omgerekend zo’n 314 miljard euro.

Dit heeft REPO, een speciale werkgroep die voor de landen aan de sancties werkt, naar buiten gebracht. Het zou gaan om 30 miljard dollar aan middelen van oligarchen en 300 miljard dollar van de centrale bank in Moskou. Ook zijn er verschillende luxe jachten en andere bezittingen in beslag genomen.

REPO werd opgericht op 17 maart, drie weken na de invasie van Oekraïne, om de economische druk op Moskou op te voeren in de hoop de Russische president Vladimir Poetin ertoe te brengen de oorlog te beëindigen. In de taskforce zitten topfunctionarissen op het gebied van financiën en justitie van de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, Canada, Duitsland, Japan, Italië, Groot-Brittannië en de Europese Commissie.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft nog niet zo lang geleden aangegeven dat er door banken in Nederland tot half juni voor 1,2 miljard euro aan Russische tegoeden was bevroren of tegengehouden.