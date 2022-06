Gasunie begint met aanleg landelijk waterstofnetwerk

Gasunie gaat een landelijk transportnetwerk voor waterstof aanleggen. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie maakte woensdag de plannen daarvoor bekend. Behalve voor de aanleg wordt Gasunie ook verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk. Ook zal Gasunie een rol krijgen bij de opslag en import van waterstof.

Volgens Gasunie wordt met deze plannen een “grote stap” gezet in de ontwikkeling van duurzamere energiesystemen. Daarbij zal ook worden onderzocht of er een waterstofnet op zee moet komen. Het kabinet had eerder bekendgemaakt voor de plannen 750 miljoen euro te hebben gereserveerd. Gasunie had eerder gemeld dat het tot 2030 tussen de 3 en 4 miljard euro steekt in de ontwikkeling van waterstoftechnologie en -netwerken. De investering is daar onderdeel van. “Het is goed om te investeren in waterstof, want zo hebben we in de toekomst meer schone energie van eigen bodem”, aldus topman Han Fennema van Gasunie.

Het waterstofnetwerk wordt de komende jaren aangelegd tussen de zeehavens met de grote industriƫle clusters en opslaglocaties. Ook zal er een verbinding komen met Duitsland en Belgiƫ. Dan gaat het onder andere om de regio Hamburg en het Ruhrgebied.

Circa 85 procent van het landelijke netwerk zal bestaan uit aardgasleidingen die worden hergebruikt. Daardoor zijn er minder graafwerkzaamheden nodig. Door het gebruik van waterstof als grondstof en brandstof kan de uitstoot in de industrie worden teruggedrongen, aldus Gasunie. De industrie in Nederland is volgens het staatsbedrijf op dit moment verantwoordelijk voor circa een kwart van de nationale CO2-uitstoot.