Just Eat Takeaway keihard onderuit op Beursplein 5

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft woensdag op de beurs in Amsterdam 16,5 procent van zijn beurswaarde ingeleverd. Een pessimistisch analistenrapport over het bedrijf schrok beleggers af. Ook berichten dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn Amerikaanse probleemdochter Grubhub nog niet verkopen wil, zorgden voor nervositeit.

Just Eat Takeaway kocht Grubhub in juni vorig jaar voor een bedrag van 7,3 miljard dollar, maar het Amerikaanse onderdeel heeft vooralsnog niet aan de verwachtingen weten te voldoen. Verschillende aandeelhouders van het maaltijdbestelbedrijf willen dat het onderdeel weer wordt verkocht. Verder oordeelden kenners van Berenberg snoeihard over de prestatie van Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk waar de winstgevendheid ver achter blijft bij de verwachtingen, wat voor druk op het aandeel zorgde.

Naast Just Eat Takeaway stonden vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en verfconcern AkzoNobel in de staartgroep van de AEX, met minnen rond de 4 procent. Mede door het verlies van Just Eat Takeaway verloor de AEX-index 0,5 procent tot 666,01 punten. Techinvesteerder Prosus, die eerder deze week aankondigde aandeelhouders te paaien met een aandeleninkoop, won 2,9 procent en was daarmee de sterkste stijger.

De MidKap daalde 1,5 procent tot 913,57 punten. De beurzen in Parijs en Londen leverden respectievelijk 0,9 en 0,1 procent in. De DAX in Frankfurt zakte 1,7 procent. Beleggers reageerden onder andere op nieuwe cijfers over de inflatie in de grootste economie van Europa. Deze daalde in juni licht, maar blijft met 7,6 procent nog altijd op een hoog niveau. De hoofdindex in Madrid verloor 1,6 procent, nadat bleek dat de inflatie in Spanje is gestegen tot een nieuw recordniveau van 10 procent.

In Stockholm dikte H&M bijna 3 procent aan. De Zweedse kledingketen boekte in de eerste zes maanden van zijn boekjaar meer winst dan verwacht. Ook ziet het bedrijf de verstoringen in de toeleveringsketen geleidelijk afnemen. Het concern waarschuwde wel dat de verkopen deze maand kunnen dalen, mede door het sluiten van winkels in Rusland, Belarus en Oekraïne.

De euro was 1,0472 dollar waard, tegenover 1,0586 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 112,51 dollar per vat. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 118,78 dollar per vat.