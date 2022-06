Kabinet stelt 750 miljoen beschikbaar voor bouw waterstofnet

Het kabinet stelt 750 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. De opdracht daarvoor is verleend aan HyNetwork Services (HNS), een dochterbedrijf van Gasunie dat ook belast wordt met het beheer van het waterstofnet.

Dat meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Het vorige kabinet besloot al om de komende decennia flink in te zetten op groene waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof kan klimaatverantwoord worden geproduceerd door middel van elektrolyse van water met behulp van duurzaam opgewekte stroom.

Om aanloopverliezen af te dekken kan HNS een beroep doen op een aanloopsubsidie tot 750 miljoen euro. Het bedrijf zal een netwerk moeten bouwen dat berekend is op een toenemende vraag naar transport van waterstof in de toekomst. Het is daarbij onvermijdelijk dat een deel van de capaciteit aanvankelijk onbenut blijft.

Het is volgens Jetten de bedoeling die onderbenutting zo beperkt mogelijk houden. “Wachten is echter geen optie want zonder verbindende infrastructuur komen elektrolyse-, opslag- en importprojecten niet tot stand”, aldus de minister. Nederland hoopt een spilfunctie te gaan vervullen op de internationale markt voor groene waterstof.