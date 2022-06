Technische problemen bij Duitse luchtverkeersleiding opgelost

De technische problemen bij de luchtverkeersleiding in Duitsland zijn opgelost. Fraport, uitbater van de luchthaven in Frankfurt, waarschuwde eerder op woensdag voor verstoringen van het vliegverkeer in het Europese luchtruim als gevolg van de storing. Maar na 09.00 uur werkte de Duitse luchtverkeersleiding weer op volle kracht, laat een woordvoerder van Deutsche Flugsicherung (DFS) weten.

Volgens de woordvoerder ontstonden de problemen door een software-update in Langen. Daar controleert de luchtverkeersleiding onder andere de vluchten van en naar de luchthavens van Frankfurt, Keulen en Düsseldorf. Door de problemen was er woensdagochtend beperkt vliegverkeer mogelijk.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht nog wel vertragingen en annuleringen van vluchten als gevolg van de problemen bij de luchtverkeersleiding in Langen. Dat zullen vooral vluchten zijn van en naar Frankfurt, waar de grootste luchthaven van Duitsland ligt.