Maker game Pokémon Go zet mes in personeelsbestand

Het Amerikaanse gamingbedrijf Niantic, onder andere maker van de populaire game Pokémon Go, neemt afscheid van 8 procent van zijn personeel. Dat komt neer op zo’n negentig banen. Ook zet de ontwikkelaar een viertal projecten stop, zo staat in een e-mail die naar medewerkers is gestuurd die in handen is van persbureau Bloomberg.

Niantic is er volgens topman John Hanke alles aan gelegen de kosten omlaag te krijgen. Daarbij waarschuwde hij voor eventuele economische moeilijkheden die het bedrijf zouden kunnen raken.

De geannuleerde projecten zijn onder andere Heavy Metal, een Transformers-game die Niantic vorig jaar aankondigde. Ook het project Hamlet valt stil. Dat is een samenwerking tussen Niantic en Punchdrunk, het theaterbedrijf achter het populaire interactieve toneelstuk Sleep No More. De andere twee projecten werden Blue Sky en Snowball genoemd.

Niantic, dat in 2010 werd opgericht, is vooral bekend om het maken van augmentedrealityachtige games die digitale interfaces mengen met echte beelden die worden vastgelegd door de camera’s van spelers. In 2016 bracht het bedrijf Pokémon Go uit, dat een fenomeen werd. De game waarbij op straat kan worden gejaagd op Pokémon-karakters werd meer dan een miljard keer gedownload en zorgde naar schatting voor een omzet van meer dan 1 miljard dollar per jaar.

Nieuw succes voor Niantic bleef daarna uit. In 2019 werd Harry Potter: Wizards Unite, gelanceerd. Ook hier bleef het succes uit en de game werd dit jaar stopgezet. Spellen gebaseerd op het bordspel Catan en de Nintendo-reeks Pikmin bleken ook niet succesvol.