Pilotenstaking luchtvaartmaatschappij SAS voorlopig van de baan

De stakingsdreiging van piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorlopig van de baan. Honderden piloten van SAS dreigden het werk neer te leggen uit onvrede over het vastlopen van onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de financieel noodlijdende luchtvaartmaatschappij zijn echter met 72 uur verlengd.

De staking bij SAS zou de reischaos in Europa verder hebben vergroot, doordat luchthavens en maatschappijen moeite hebben om nieuwe medewerkers te werven na het ontslag van personeel tijdens de coronapandemie. SAS, dat tijdens de coronacrisis duizenden banen schrapte, lanceerde in februari een herstructureringsplan omdat het door de pandemie een enorme financiĆ«le klap kreeg. De maatschappij heeft deze zomer al zo’n 4000 vluchten geannuleerd vanwege personeelstekorten.

Volgens de piloten wil de luchtvaartmaatschappij hun lonen met meer dan 30 procent verlagen. Ze dreigden daardoor vanaf 29 juni het werk neer te leggen. De deadline van de onderhandelingen, die al maanden duren, is nu verlengd tot net na middernacht op zaterdag 2 juli. SAS verklaarde het besluit te verwelkomen en vastberaden te zijn om tot een overeenkomst te komen en een staking af te wenden.

De Scandinavische regeringen zijn inmiddels de luchtvaartmaatschappij te hulp geschoten. De Deense regering heeft gezegd bereid te zijn haar belang in SAS te verhogen tot 30 procent en schulden van 3,5 miljard Deense kroon (470 miljoen euro) af te schrijven.

De Zweedse regering heeft geweigerd meer kapitaal in SAS te steken, maar zal het parlement wel voorstellen om het bedrijf toestemming te geven om de staatsschuld om te zetten in aandelenkapitaal. Noorwegen, dat zich vier jaar geleden al terugtrok uit het bedrijf, verklaarde bereid te zijn opnieuw een belang te bezitten in SAS door het bedrijf toestemming te geven om de schuld aan de Noorse overheid om te zetten in aandelen.