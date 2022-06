Recessievrees bezorgt Aziatische beurzen verliezen

De aandelenbeurzen in Azië en Australië zijn woensdag gedaald. Bij beleggers stak de vrees voor een recessie en hoge inflatie weer de kop op. Nieuwe publicaties over het consumentenvertrouwen in Japan en Zuid-Korea deden het sentiment weinig goed.

De Zuid-Koreaanse centrale bank bracht naar buiten dat het consumentenvertrouwen in juni sterk achteruit is gegaan. Huishoudens in het Aziatische land zijn veel negatiever geworden over de huidige economische situatie en die in de nabije toekomst. Ook verwachten ze een hogere inflatie, wat zich volgens economen uiteindelijk kan vertalen naar daadwerkelijk sterkere prijsstijgingen. Ook in Japan daalde het consumentenvertrouwen.

Eerder werd al bekend dat het Amerikaans consumentenvertrouwen in juni lager uitviel dan verwacht, wat de recessievrees weer deed oplaaien op Wall Street. In Tokio sloot de Nikkei 0,9 procent lager op 26.804,60 punten. De Kospi in Seoul koerste 1,7 procent lager, met staalfabrikanten, chemiebedrijven en banken bij de grotere verliezers. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,9 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,7 procent.

China versoepelde het quarantainebeleid voor buitenlandse reizigers. Ze hoeven na aankomst niet langer 21 dagen in isolatie, maar zeven dagen in een centrale locatie zoals een hotel en nog drie dagen op het thuisadres. Beursbedrijven in de reisbranche wisten niet te profiteren van die aanpassingen. China Eastern Airlines daalde 0,4 procent en China Southern Airlines ging 2,4 procent omlaag.

Beleggers verwerkten ook een onderzoek naar de Chinese economie door het in de Verenigde Staten gevestigde onderzoeksinstituut China Beige Book. Daaruit bleek dat de economie van China waarschijnlijk minder snel herstelt van de strenge lockdowns in Shanghai en andere grote steden dan verwacht.