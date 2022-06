Stellantis vreest ineenstorting markt voor elektrisch rijden

Het is echt nodig dat elektrische auto’s goedkoper worden, nu er in de Europese Unie vanaf 2035 alleen nog nieuwe personenwagens mogen worden verkocht die emissievrij zijn. Anders “zal de markt instorten”, waarschuwt Stellantis, het moederbedrijf van automerken als Fiat en Peugeot.

Volgens directeur fabricage Arnaud Deboeuf bij Stellantis streeft zijn concern ernaar om de kosten voor het maken van elektrische voertuigen tegen 2030 met 40 procent te verlagen. Maar het zal een grote uitdaging worden, voegt hij er ook aan toe. Stellantis zal meer onderdelen zelf moeten gaan maken en zal ook leveranciers onder druk moeten zetten om de prijzen van hun producten omlaag te krijgen.

De prijzen van elektrische voertuigen stijgen de laatste tijd in een duizelingwekkend tempo, waardoor veel mensen zo’n wagen helemaal niet kunnen betalen. Het Amerikaanse Tesla verhoogde onlangs bijvoorbeeld zijn verkoopprijzen met zo’n 6000 dollar per auto, na soortgelijke stijgingen eerder dit jaar door branchegenoten Rivian Automotive en Ford Motor. Sterk oplopende grondstofkosten maken sommige elektrische modellen nu ook onrendabel, heeft financieel directeur John Lawler van Ford eerder deze maand gezegd op een bijeenkomst met beleggers.

Het Europese akkoord over de emissievrije auto’s is onderdeel van het zogeheten Fit for 55-pakket met wetsvoorstellen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. Organisaties in de autobranche lieten in reacties al weten achter de plannen te staan. Maar dan zouden andere partijen wel werk moeten maken van bijvoorbeeld de nodige laadinfrastructuur en een betrouwbare toevoer van grondstoffen en onderdelen. “Juist op deze punten bestaat nog veel onzekerheid”, heeft de Nederlandse RAI Vereniging gezegd.