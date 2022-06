Windstil weer kan energiezorgen in Duitsland vergroten windstil

De Duitse energieprijzen kunnen de komende tijd nog verder stijgen als gevolg van het weer. De komende week wordt weinig wind voorspeld en daardoor wekt Duitsland ook minder schone energie op. Duitsland wint een relatief groot deel van zijn hernieuwbare energie op met windmolens op land.

De energieprijzen in Duitsland zijn al hoog omdat Rusland de hoeveelheid gas die het levert sinds enige tijd beperkt. De matige windverwachting deed de prijzen woensdag opnieuw stijgen. Die naderden de hoogste piek sinds maart.

Ook in Frankrijk stijgen de energieprijzen, maar daar heeft dat te maken met de Franse kerncentrales. Die hebben last van allerlei problemen, waaronder gepland onderhoud dat langer duurt. Daarnaast is er een dreiging van stakingen in juli, waardoor mogelijk minder stroom opgewekt kan worden.