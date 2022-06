Banken moeten van ECB rekening houden met wegvallen Russisch gas

De Europese Centrale Bank (ECB) vraagt banken binnenkort ook de mogelijkheid van een volledige leveringsstop van Russisch gas mee te nemen in hun risicoberekeningen. Als Moskou de gaskraan naar Europa volledig dichtdraait, zorgt dat waarschijnlijk voor een sterke economische neergang waardoor banken moeten afschrijven op hun leningen.

De ECB wil zien welke impact een recessie of Russische gasboycot heeft op de kapitaalbuffers van banken. De centrale bank neemt die vooruitzichten mee bij het wel of niet goedkeuren van dividendplannen van grote banken in de eurozone. Dat vertelde Andrea Enria, het hoofd voor toezicht bij de ECB, aan het Europees Parlement.

Mede door de Russische inval in Oekraïne en de hoge inflatie zijn de vooruitzichten voor banken verslechterd, omdat nu meer leningen mogelijk niet worden afbetaald. Tot eind september vorig jaar deed de ECB aan banken de dringende oproep om geen dividend uit te keren vanwege de economische impact van de coronapandemie. Dat maakte de financiële concerns minder gewild op de aandelenbeurzen. Ook na het dividendverbod drukte de toezichthouder kredietverstrekkers op het hart om erg behoedzaam om te gaan met kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders.

De dreiging dat Rusland helemaal geen gas meer zal leveren aan Europese landen lijkt steeds reëler te worden. Economische grootmacht Duitsland, voor zijn energie grotendeels afhankelijk van Russisch gas, krijgt via de belangrijke pijpleiding Nord Stream nog maar 40 procent van de normale hoeveelheid aardgas uit Rusland. Als er helemaal geen gas meer uit het land komt, zou de Duitse economie met 12,7 procent kunnen krimpen, raamde een koepelorganisatie voor het Duitse bedrijfsleven onlangs.