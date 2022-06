Moederbedrijf Facebook staakt plan voor datacenter Zeewolde

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zet definitief een streep door zijn plannen voor een datacenter in Zeewolde. Tegen de komst van het datacenter was al langer veel verweer en het Rijk bepaalde onlangs de grond nog niet beschikbaar te willen stellen. Meta besloot de plannen eerder al voorlopig op te schorten.

“Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is”, zegt het Amerikaanse concern nu. “We beĆ«indigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project efficiĆ«nt af te sluiten.”

Het datacentrum, dat het grootste van Nederland moest worden, kon eind vorig jaar nog op steun van de gemeenteraad van Zeewolde rekenen. Tegenstanders wonnen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen echter, waardoor die steun wegsmolt. De tegenstanders maakten zich zorgen dat de maat van het datacentrum niet bij een dorp als Zeewolde zou passen. Ook het grote stroomverbruik was een heikel punt voor critici, net als de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kan worden. Voorstanders wezen juist op extra banen en meer belastingopbrengsten.

Dat Zeewolde eerder instemde met een wijziging van het bestemmingsplan betekende sowieso nog niet dat de bouw van het datacentrum kon beginnen. Daarvoor had Meta ook nog vergunningen van de gemeente en provincie nodig. Bovendien is een deel van het land waarop het datacenter gebouwd zou worden in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat had duurzaamheidseisen gesteld voor het gebruik ervan, voordat tot een eventuele verkoop zou worden overgegaan.

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) verklaarde nog niet zo lang geleden dat er op dat moment niet aan de voorwaarden voor een verkoop was voldaan. “Dan gaat het om de manier waarop de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp, het gaat over eisen aan duurzaamheid en energie.”

Of Meta nu op zoek gaat naar een andere locatie voor een datacenter, wil een woordvoerster van het bedrijf niet zeggen. Ook gaat de onderneming niet in op vragen over wat het Meta kost nu de plannen in Zeewolde niet doorgaan.