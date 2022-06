Onlinebank bunq heeft eerste winstgevende maand ooit

Onlinebank bunq kende vorig jaar zijn eerste winstgevende maand ooit. Maar bezien over heel 2021 ging er toch weer een miljoenenverlies in de boeken. Topman Ali Niknam meldt dat zijn bank hard groeit en dat daarvoor ook de nodige kosten moeten worden gemaakt.

De bank kwam vorig jaar onder de streep uiteindelijk ruim 13 miljoen euro tekort, waarmee het verlies wat werd teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder. Daartegenover stond dat de inkomsten uit abonnementen met driekwart toenamen tot bijna 33 miljoen euro. Ook de optelsom van de tegoeden van gebruikers is flink hoger uitgekomen.

De enige maand dat bunq zwarte cijfers schreef was volgens Niknam aan het einde van vorig jaar. De bank, die nog altijd veel investeert in groei, was die maand minder geld kwijt aan negatieve rente voor het stallen van geld. Dat kwam vooral ook door de extra euro’s die nodig waren voor kredietverlening met daarbij behorende rendementen.

Bunq ziet de inkomsten ook dit jaar verder stijgen al kampte de bank in de eerste maanden van het jaar evengoed nog met negatieve rentes. Daarbij lopen de kosten ook op omdat bunq veel inzet op marketing, vooral online. Deze kosten kunnen volgens de topman snel aangepast worden als dat nodig is.

Bunq begon in 2015 met een app waarmee gebruikers eenvoudig kunnen bankieren. Het was toen de eerste nieuwe onafhankelijke bank met een bankvergunning in Nederland sinds DSB jaren terug. Inmiddels timmert de onderneming in meerdere landen aan de weg. Zo heeft bunq, waar zo’n 360 mensen werken, ook kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje en sinds kort ook Ierland.

Enkele maanden terug haalde bunq nog het nieuws door een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank (DNB). De bank verzet zich tegen bepaalde onderdelen uit de witwasaanpak die de toezichthouder voorschrijft, waaronder de technologie die bunq gebruikt. De uitspraak in deze zaak laat zeker tot oktober op zich wachten in plaats van juli.

Het uitstel met een paar maanden vind Niknam niet erg, al moet hij veel juridische kosten maken. Hij is blij dat de rechters de tijd nemen. De topman noemt het “onbegrijpelijk” als de technologie die bunq gebruikt voor het screenen van mensen wordt verboden. Vooral ook omdat volgens hem “de hele wereld” weet dat het qua technologie die kant op gaat. Hij benadrukt verder dat de regels openlaten welke inspanning een bank moet verrichten om witwassen zo veel als mogelijk tegen te gaan.